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Опубликованы кадры уличных боев с боевиками на улицах Новомихайловки

Штурмовые действия ведет морская пехота Тихоокеанского флота - 155-я отдельная бригада уничтожает украинских националистов одного за другим.
2024-03-28 12:36:25
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Морские пехотинцы продвигаются по улицам Новомихайловки в Донецкой Народной Республике. Кадры боевых действий публикует Минобороны России. 

Уличные бои ведут штурмовые группы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, действующие в составе группировки войск «Восток». Враг уничтожается на Угледарском участке Южно-Донецкого направления. 

«Противник оказывает ожесточенное сопротивление, ведет интенсивные обстрелы села из ствольной артиллерии и танков, что объясняется стратегической важностью этого населенного пункта», - говорится в сообщении. 

Освобождение Новомихайловки, когда оно произойдет, позволит нашим войскам выйти на широкий оперативный простор на Угледарском направлении. 

Российское оборонное ведомство заявило, что приморские морпехи захватили и зачистили более 20 зданий в Новомихайловке. Из усложняющих факторов боевой работы в этом населенном пункте бойцы отмечают большую долю открытой местности. 

Стрелок штурмового подразделения с позывным Даллас сообщил, что штурмовые группы уделяют много внимания скрытному передвижению и обману дронов противника. Он резюмировал, что в целом все получается. При этом действия российских штурмовых групп всегда поддерживают уже наши беспилотники - как дроны-разведчики, так и дроны-камикадзе. 

Минобороны России подчеркнуло, что на отбитых у неприятеля позициях бойцы находят большое количество натовских трофеев - пулеметы производства Германии и США, а также гранатометы из Швеции.

Командир взвода с позывным Белый отметил, что украинские боевики стали больше сопротивляться. По его словам, это связано с перехваченными в эфире угрозами командиров боевиков своим подчиненным вырезать их семьи в случае сдачи позиций. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ДНР #спецоперация #морпехи #новомихайловка #штурмовые действия
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