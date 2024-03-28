Опубликованы кадры уличных боев с боевиками на улицах Новомихайловки

Морские пехотинцы продвигаются по улицам Новомихайловки в Донецкой Народной Республике. Кадры боевых действий публикует Минобороны России.

Уличные бои ведут штурмовые группы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, действующие в составе группировки войск «Восток». Враг уничтожается на Угледарском участке Южно-Донецкого направления.

«Противник оказывает ожесточенное сопротивление, ведет интенсивные обстрелы села из ствольной артиллерии и танков, что объясняется стратегической важностью этого населенного пункта», - говорится в сообщении.

Освобождение Новомихайловки, когда оно произойдет, позволит нашим войскам выйти на широкий оперативный простор на Угледарском направлении.

Российское оборонное ведомство заявило, что приморские морпехи захватили и зачистили более 20 зданий в Новомихайловке. Из усложняющих факторов боевой работы в этом населенном пункте бойцы отмечают большую долю открытой местности.

Стрелок штурмового подразделения с позывным Даллас сообщил, что штурмовые группы уделяют много внимания скрытному передвижению и обману дронов противника. Он резюмировал, что в целом все получается. При этом действия российских штурмовых групп всегда поддерживают уже наши беспилотники - как дроны-разведчики, так и дроны-камикадзе.

Минобороны России подчеркнуло, что на отбитых у неприятеля позициях бойцы находят большое количество натовских трофеев - пулеметы производства Германии и США, а также гранатометы из Швеции.

Командир взвода с позывным Белый отметил, что украинские боевики стали больше сопротивляться. По его словам, это связано с перехваченными в эфире угрозами командиров боевиков своим подчиненным вырезать их семьи в случае сдачи позиций.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.