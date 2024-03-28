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В Киргизии заявили о попытке вербовки террористов через сайты знакомств

Граждан республики призвали не поддаваться на провокации и следить за своими детьми.
Алексей Курильченко 2024-03-28 11:54:02
© Фото: Акылбек Батырбеков, РИА Новости

Террористы активно вербуют граждан Киргизии через Интернет для совершения террористической деятельности. «Обработке» подвергаются в том числе и несовершеннолетние. Об этом заявили в представительстве киргизского Минтруда в России.

«Вербовщики действуют в основном через сайты знакомств, вычисляют жертв, анализируя переписки в различных группах, по религиозным, культурным, национальным и другим социальным признакам, делают ставку на уязвимых людей, лиц, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности и т. п.», - говорится в сообщении на сайте Министерства труда Киргизии.

Также вербовку террористы осуществляют через популярные мессенджеры и соцсети, в том числе и Telegram.

Граждан Киргизии призвали не поддаваться на подобные провокации и следить за своими детьми. В ведомстве напомнили об уголовной ответственности, вплоть до пожизненного срока, за участие в террористическом акте.

#в стране и мире #терроризм #киргизия #Вербовка #сайты знакомств
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