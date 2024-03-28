Ми-28 разгромили ракетами технику ВСУ на Северодонецком направлении

Российские вертолеты Ми-28 нанесли удар по противнику на Северодонецком направлении. Кадры вылетов экипажей армейской авиации публикует Минобороны России.

Экипажи вертолетов разгромили технику и живую силу противника. Удары наносились неуправляемыми ракетами с безопасного расстояния. По данным ведомства, все цели были уничтожены.

На записи демонстрируется, как проходит подготовка машин к вылету. Затем вертолеты взлетают, набирают высоту, мчатся над полями, пускают ракеты. После удара экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись на аэродром.

Главная задача Ми-28 - уничтожение бронетехники и пехоты противника на поле боя. Вертолет также способен вести разведку и патрулирование местности. На внешних держателях вертолета могут размещаться противотанковые управляемые ракеты «Атака-В», а также блоки с неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.