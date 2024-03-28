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Расчеты Д-30 поразили 30 боевиков ВСУ на Артемовском направлении

Огонь на уничтожение живой силы ведется с целью лишить противника боеспособности. Российские артиллеристы успешно выполняют эту задачу.
2024-03-28 11:35:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Батарея орудий Д-30 Южной группировки войск на Артемовском направлении уничтожила две минометные точки и нанесла поражение киевским формированиям, сообщает Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, безвозвратные и санитарные потери украинской стороны составили до 30 человек. Минобороны продемонстрировало кадры боевой работы расчетов Д-30.

Артиллеристы бьют противника как днем, так и в ночное время. В описании к видео сказано, что удары наносятся по бронетехнике, огневым средствам, складам боеприпасов, укрепленным позициям, а также украинским националистам.

От расчета траектории полета снаряда до цели и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма. Помогают артиллеристам в корректировке огня беспилотники. На пункт управления передаются кадры, снятые с помощью дронов, после чего по полученным координатам по целям наносятся удары.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #д-30 #МО РФ #СВО
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