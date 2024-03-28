Пленный заявил, что командование ВСУ прячет своих детей за границей

Командование ВСУ думает только о том, как спрятать своих детей за границей, чтобы их не отправили в зону боевых действий по мобилизации. Об этом сообщил представителям Минобороны России взятый в плен украинец Вадим Отрошевский.

«Командование вообще о солдатах не думает, они думают о себе, о своих детях, чтобы их побыстрее за границу отправить, чтобы их не забрали куда нас», - признался пленный.

По словам Отрошевского, на передовую бросают простых селян, более состоятельные жители городов откупаются от мобилизации и сидят за границей.

В его подразделении почти через день кто-то погибал и каждый день было по несколько раненых. Многие «трехсотые» не доживали до вечера и умирали, поскольку их с поля боя никто не эвакуировал.

Отрошевский был мобилизован и отправлен в Авдеевку. После отказа участвовать в боевых действиях его избили командиры и принудительно отправили на позиции, где он пробыл 21 день. При попытке отойти украинцы вышли на бойцов ВС РФ и сдались.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.