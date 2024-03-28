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Путин заявил о необходимости беречь межнациональный мир в РФ

Российский лидер провел встречу с летчиками в Торжке.
Глеб Владовский 2024-03-28 00:49:55
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин сообщил о важности бережно относиться к межнациональному миру в стране.

Глава государства сделал это заявление во время встречи с военными летчиками в городе Торжок.

«У нас, слава Богу, так и получается, нам нужно очень бережно относиться к нашему межнациональному и межконфессиональному миру», - подчеркнул Путин.

Он также подчеркнул, что нужно беречь единство российского народа.

Ранее сообщалось, что Путин оценил на «отлично» работу летчиков ВС РФ в зоне СВО.

#в стране и мире #Путин #межнациональные отношения #заявления
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