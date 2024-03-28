Путин заявил о необходимости беречь межнациональный мир в РФ

Президент России Владимир Путин сообщил о важности бережно относиться к межнациональному миру в стране.

Глава государства сделал это заявление во время встречи с военными летчиками в городе Торжок.

«У нас, слава Богу, так и получается, нам нужно очень бережно относиться к нашему межнациональному и межконфессиональному миру», - подчеркнул Путин.

Он также подчеркнул, что нужно беречь единство российского народа.

Ранее сообщалось, что Путин оценил на «отлично» работу летчиков ВС РФ в зоне СВО.