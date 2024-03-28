Не менее шести человек погибли на Мадагаскаре из-за тропического циклона

Тропический циклон «Гамане» унес жизни не менее шести человек на Мадагаскаре, передает агентство AFP со ссылкой на Национальное бюро управления рисками и катастрофами.

По данным метеорологов, проливные дожди с сильными порывами ветра обрушились на остров ранним утром, 27 марта. В результате реки вышли из берегов и затопили огромное количество населенных пунктов.

Кроме того, из-за стихийного бедствия пострадали свыше 2600 человек. Уточняется, что «Гамане» пробудет в регионе предположительно до пятницы, 29 марта.

Сообщается, что уникальность этого циклона заключается в том, что его траектория была сложной для отслеживания, и отследить ее удалось в последний момент.