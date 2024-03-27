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Несколько самолетов ушли на запасные аэродромы на подлете к Сочи из-за погоды

В некоторых районах Сочи ожидается усиление ветра и дождь, в связи с этим некоторые самолеты не смогли совершить посадку в аэропорту.
Анастасия Бобылева 2024-03-27 08:38:51
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Несколько самолетов, направлявшихся в Сочи, не смогли совершить посадку в аэропорту и ушли на запасные аэродромы. Как объяснили в аэропорту, это связано с неблагоприятными погодными условиями, в некоторых районах ожидается усиление ветра и дождь.

«Аэропорт Сочи работает по фактической погоде, однако решения о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов исходя из безопасности полета», - сообщает «360».

При этом не уточняется, к каким авиакомпаниям относятся самолеты, ушедшие на аэродромы. На данный момент в диспетчерской увеличили число операторов, а пассажирам посоветовали обращать внимание на актуальное расписание рейсов на электронных и онлайн-табло.

#в стране и мире #самолеты #Сочи #Аэропорт #Погода
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