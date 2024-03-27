Командир роты с позывным Поэт рассказал о переломном моменте в боях за Авдеевку

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» бьют врага в районах Новгородского, Водяного, Первомайского, Тоненького и Бердычей, на данный момент отодвинув ВСУ от Авдеевки на расстояние более 12 километров. Крупнейший укрепрайон неонацистов был взят чуть более месяца назад.

Пока вражеский FPV-дрон пытается атаковать нашу группу, из автоматов бойцы стараются его сбить. Точно в цель - и вот беспилотник с боевым обвесом падает на землю, осколки задевают наших штурмовиков, но все трое остаются целы. Позже они найдут фрагменты того самого БПЛА.

Стратегически важная победа - освобождение Авдеевки - ковалась из небольших и крупных боестолкновений.

«Ожесточенные бои были в промзонах. Столкнулись, где у них располагались командные пункты. До входа наших в Авдеевку. Там наиболее противник огрызался. Но несмотря ни на что, наши солдаты выдавили их», - сообщил командир батальона мотострелковой бригады ЦВО с позывным Саха.

Саха - Герой России и один из самых молодых комбатов в бригаде. Бои в промзоне помнит почти по секундам. Его подразделение в числе первых заходило в Авдеевку с севера - штурм укреплений боевиков малыми группами 24 часа в сутки.

«Ни один бой не похож на предыдущий. Но вообще эффективность - это гранатометные выстрелы, пулеметные очереди и группы залетали. Самое запоминающееся было - это переход через железную дорогу. И штурм первых - это многоэтажные здания, склады, сооружения, ангары. Штурм первых зданий - самый ожесточенный, а дальше уже работали по накатанной», - добавил Саха.

Вот так, под постоянной угрозой сброса гранат с вражеских БПЛА бойцы группировки «Центр» прорывали рубежи обороны противника. От здания к зданию, от опорника к опорнику, многие из которых враг обустраивал в домах, гаражах или сараях.

«На первый взгляд может показаться, что это старый, заброшенный сарай. Но если обойти его вот с этой стороны, то перед нами открывается опорный пункт боевиков. Заходим и что мы видим? Слева - кирпичная стена. Справа - деревянная. Крыша тоже из дерева. Мешки уложены друг на друга, внутри каждого земля. Также окна. Раз и два. Отсюда удобно стрелять. Улица просматривается, отличный обзор. Аналогичное помещение рядом. Построено по тому же принципу», - показал военкор «Звезды» Андрей Лазарев.

В базе данных объективного контроля сохранились кадры боевой работы наших подразделений. Оператор разведрона с позывным Серго был в числе тех, кто не только пристально следил за перемещениями националистов, но и сообщал координаты позиций боевиков артиллеристам.

«В основном "бандера". Везде было раскрашено, на всех домах. Поражали большие здания. Поражали БТР и массово пехоту. В основном много танков было, много трофейных танков, БТР М-113 - бронетранспортеры», - перечислил оператор БПЛА с позывным Серго.

Авдеевка - как на ладони, видны вражеские траншеи и окопы. Повсюду глубокие воронки, бронетехника врага объята племенем. Снаряды настигают боевиков даже на самых укрепленных участках. Над позициями стелется пелена густого дыма. На земле врага теснит пехота, сверху накрывает авиация, из укрытий бьют САУ и минометы. Как говорит Саха, в какой-то момент противник просто оцепенел.

«Я так полагаю, что у них у большинства не было связи с командованием. Они не понимали, что им делать и беспорядочно бежали. Даже наблюдалось, что противник с разных сторон отступает. Они даже не понимали, это их войска или не их», - рассказал командир батальона мотострелковой бригады ЦВО с позывным Саха.

А вот командир роты с позывным Поэт отметил, что переломный момент в боях за город наступил после первых же двух суток штурма, когда под контроль наших бойцов перешла промзона, находившаяся рядом с железнодорожным вокзалом.

«Нашли на брошенных позициях документы военнослужащих с Канады. Схроны находили там. Очень много было техники и БМП противника - Bradley, которые они использовали, пикапы натовского происхождения. Также снаряжение натовское, медикаменты», - перечислил командир роты с позывным Поэт.

Он представлен к званию Героя России. Ему 28 лет, но он уже майор, звание присвоили досрочно. А еще совсем недавно у офицера родилась дочь. Жизнь богата на события, говорит Поэт, но расслабляться рано. Впереди еще много важных боевых задач, ведь наступление наших подразделений продолжается.