Шойгу направил телеграмму в 102-й мотострелковый полк

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил телеграмму командованию и личному составу 102-го мотострелкового Слонимско-Померанского Краснознамённого орденов Суворова и Кутузова полка.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что Шойгу поблагодарил личный состав за верность Отечеству и присяге и выразил уверенность, что военнослужащие продолжат с честью выполнять свой воинский долг, приближая нашу победу.

«Мы всегда будем помнить подвиги воинов полка, отдавших жизнь в борьбе за Родину и навечно вписавших в историю свои имена», - говорится в телеграмме.

В Минобороны отметили, что с первых дней СВО полк выполняет задачи на самых сложных направлениях. Его подразделения участвовали в освобождении Мариуполя, успешно вели боевые действия, отважно сражаясь «за каждую пядь российской земли» в ЛНР и ДНР.