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Шойгу направил телеграмму в 102-й мотострелковый полк

Глава оборонного ведомства поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству, а также выразил уверенность, в том, что они продолжат исполнять воинский долг.
Глеб Владовский 2024-03-27 03:42:26
© Фото: Минобороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил телеграмму командованию и личному составу 102-го мотострелкового Слонимско-Померанского Краснознамённого орденов Суворова и Кутузова полка.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что Шойгу поблагодарил личный состав за верность Отечеству и присяге и выразил уверенность, что военнослужащие продолжат с честью выполнять свой воинский долг, приближая нашу победу.

«Мы всегда будем помнить подвиги воинов полка, отдавших жизнь в борьбе за Родину и навечно вписавших в историю свои имена», - говорится в телеграмме.

В Минобороны отметили, что с первых дней СВО полк выполняет задачи на самых сложных направлениях. Его подразделения участвовали в освобождении Мариуполя, успешно вели боевые действия, отважно сражаясь «за каждую пядь российской земли» в ЛНР и ДНР.

#армия #ВС РФ #Сергей Шойгу #Телеграмма
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