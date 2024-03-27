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Грузовик столкнулся с семью легковыми автомобилями в Подмосковье

В результате ДТП пострадали два человека.
Глеб Владовский 2024-03-27 03:00:49
© Фото: 50.мвд.рф

Грузовик столкнулся с семью легковыми автомобилями на 28-м километре автодороги М2 «Крым», сообщили в ГУ МВД Московской области.

«По предварительной информации, сегодня примерно в 21:30 на 28 км автодороги М2 «Крым» в сторону области произошло попутное столкновение одного грузового и семи легковых автомобилей», - говорится в заявлении.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь.

В ведомстве подчеркнули, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Водителям рекомендуется учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда.

#в стране и мире #Подмосковье #МВД #ДТП
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