Грузовик столкнулся с семью легковыми автомобилями в Подмосковье

Грузовик столкнулся с семью легковыми автомобилями на 28-м километре автодороги М2 «Крым», сообщили в ГУ МВД Московской области.

«По предварительной информации, сегодня примерно в 21:30 на 28 км автодороги М2 «Крым» в сторону области произошло попутное столкновение одного грузового и семи легковых автомобилей», - говорится в заявлении.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь.

В ведомстве подчеркнули, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Водителям рекомендуется учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда.