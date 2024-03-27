Русскоязычное меньшинство подвергается куда более сильной дискриминации со стороны украинских властей, в отличие от тех, кто говорит на языках стран Евросоюза. Соответствующая информация опубликована в докладе на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Как сообщает РИА Новости, организация проявила интерес к закону, который одобрили в парламенте Украины 8 декабря 2023 года. Указ вносит корректировки в законодательные акты, связанные с правами нацменьшинств.

«Хотя закон является значительным шагом вперед в улучшении прав национальных меньшинств, он сохраняет дискриминационный дифференцированный режим между, с одной стороны, национальными меньшинствами, говорящими на официальном языке ЕС, и, с другой стороны, национальными меньшинствами, языки которых не являются официальными языками ЕС, такими как русский», - говорится в документе.

В Организации также призвали Киев отменить запреты на мирные собрания тех, кто идентифицируют себя как этнических русских.