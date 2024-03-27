Фельдшер рассказала о помощи пострадавшим во время теракта в «Крокусе»

В больницах остаются 80 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холл», в том числе 6 детей. 76 человек уже отправились домой. А число пациентов в крайне тяжелом состоянии снизилось втрое. С семьями погибших и пострадавших работают психологи и соцработники.

Фельдшер скорой помощи Олеся Машукова вместе с напарницей Зухрой Абдулаевой проверяет все ли на месте в медицинском чемодане - бинты, катетеры, глюкометры. Всего должно хватать на полную смену и даже с запасом. Именно их бригада оказалась первой на месте теракта в «Крокусе».

Олеся ехала с вызова, должна была успеть на пересменку на станцию скорой помощи, но на планшет поступила заявка из «Крокус Сити Холла», и уже через 4 минуты вместе с коллегой она оказалась у концертного зала.

По словам Олеси, на месте они определялись с первоочередностью помощи - кому срочно, кто может подождать. Медики уже выполняли работу невзирая на то, что террористы рядом продолжали расстреливать людей.

«Пытались как-то дать воды, потому что все после дыма, но мы задымления не видели, мы когда приехали, мы вышли с машины, мы сразу услышали стрельбу. Стрельба еще продолжалась, были автоматные очереди прям хорошо слышны. Они говорили, что кидали какую-то зажигательную смесь, потому что подходили люди с ожогами», - рассказала фельдшер.

Через несколько минут подъехали еще бригады - Олеся передала им людей, а сама повезла в Красногорскую больницу двоих человек - мужчину и женщину.

Медики вернулись к Крокусу через 50 минут, но большинство выживших уже развезли по больницам Москвы и Московской области. В тот вечер заведующий отделением реанимации интенсивной терапии Красногорской больницы после работы доехал до дома, но, узнав о трагедии, тут же помчался спасать людей.

Сейчас в реанимации Красногорской больницы нет пациентов. Часть из них выписаны в отделениях все еще находятся пятеро в том числе один ребенок. Среди ближайших больниц от «Крокус Сити Холла», кроме Красногорской, навигатор выдает еще и Московскую онкологическую больницу №62 - туда добралась Анна со сквозным пулевым ранением в правом бедре. Несмотря на то, что больница специализируется на онкобольных, Анну приняли и ее прооперировал сам главврач.

Подробнее о работе медиков, которые помогают раненым при теракте в «Крокусе» смотрите в материале Катерины Радомской.