Потерянная икона «Спас Смоленский» нашлась в храме Василия Блаженного

В храме Василия Блаженного обнаружили уникальную икону «Спас Смоленский». Долгие годы образ считался утраченным. Предполагается, что икону вынесли из часовни у Спасских ворот, которую снесли в 1925 году.

Церковь покрова Пресвятой Богородицы на Рву находится в центре архитектурного ансамбля Покровского собора, известного как храм Василия Блаженного. Сегодня ее затмила находка, обнаруженная в одном из приделов храма. Одна из икон Спаса Смоленского со временем начала разрушаться.

Перед тем, как передать ее реставраторам, историки подняли архивы одного из прежних настоятелей, протоиерея Иоанна Кузнецова. Эксперты пришли к выводу, что это тот самый список, или точная копия, надвратной иконы на Спасской башне, которая считалась безвозвратно утерянной весь XX век.

«Он пишет, что в Спасской часовне, в резном золоченом иконостасе, стоит точная копия иконы со Спасской башни. Только, в отличие от иконы на Спасской башне, на списке написаны херувимы по бокам Спаса Смоленского», - Татьяна Сарачева, заведующая отделом «Покровский собор» Государственного исторического музея.

Образ Спаса Смоленского находится в самой сокровенной, алтарной части Церкви Киприана и Устины, куда доступ посторонним был строго запрещен. Ее уникальность в том, что здесь сохранились подлинные иконостасы 80-х годов XVIII века. Специалистам предстоит установить, когда и при каких обстоятельствах эта икона туда попала.

Икона провисела напротив посетителей 100 лет. Надвратную икону на Спасской башне удалось обнаружить меньше 15 лет назад. Считается, что история этой святыни восходит ко временам осады Кремля войском крымского хана Магмет-Гирея. Согласно преданию, он снял ее без боя, после того как преподобные Сергий и Варлаам на коленях умоляли митрополитов Петра, Алексия и Иону не покидать паству.

Согласно воспоминаниям одного из прежних настоятелей Покровского собора, икона Спаса Смоленского, что находится внутри, являла и примеры чудодейственной помощи верующим. Какие именно в свидетельствах XIX века не говорится.

По прогнозам историков, на реставрацию уйдет, как минимум, несколько лет. В начале предстоит досконально исследовать икону и просветить ее ультрафиолетом. Это необходимо, чтобы понять, сколько поновлений (каждого нового слоя краски) пережила икона, и что скрывается под ними.

«Это событие, которое попадало в сердце каждого москвича. Для нас оно дорого, как для хранителей культуры», - сказал Алексей Левыкин, генеральный директор Исторического музея.

В середине XVI века Покровский собор задумывался как мемориал воинской славы России. Он был заложен Иваном Грозным как символ победы над Казанским ханством. В 1812-м на Красной площади был воздвигнут памятник ополчению во главе с Мининым и Пожарским. С обретением точной копии надвратной иконы на Спасской башне эта традиция будет продолжаться.