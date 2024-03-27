МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин заверил, что в стране сохранятся традиционные музыкальные школы

Глава государства отметил, что музыкальные школы не превратятся в «клубы и кружки».
Игнат Далакян 2024-03-27 19:46:12
© Фото: Mikhail Metzel Kremlin Pool Globallookpress

Музыкальные школы не будут уничтожены и превращены «в клубы и кружки». Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Мы договорились о том, что музыкальные школы, в традиционном еще с советского периода смысле слова, мы не будем уничтожать и превращать в клубы и кружки», - сообщил глава государства на встрече с работниками культуры Тверской области.

Кроме того, глава государства в ходе встречи назвал правильной идею поддерживать не только музыкальные школы, но и музыкальные училища и вузы. Владимир Путин пообещал, что эту работу будут и дальше продолжать.

Напомним, президент России прилетел в город Торжок в Тверской области, где проводит встречу с деятелями культуры.

#в стране и мире #Тверская область #культура #музыкальные школы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322