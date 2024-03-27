Путин заверил, что в стране сохранятся традиционные музыкальные школы

Музыкальные школы не будут уничтожены и превращены «в клубы и кружки». Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Мы договорились о том, что музыкальные школы, в традиционном еще с советского периода смысле слова, мы не будем уничтожать и превращать в клубы и кружки», - сообщил глава государства на встрече с работниками культуры Тверской области.

Кроме того, глава государства в ходе встречи назвал правильной идею поддерживать не только музыкальные школы, но и музыкальные училища и вузы. Владимир Путин пообещал, что эту работу будут и дальше продолжать.

Напомним, президент России прилетел в город Торжок в Тверской области, где проводит встречу с деятелями культуры.