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Концерт «Пикника» в Петербурге пройдет без музыкантов, чьи инструменты сгорели в «Крокусе»

Михаил Голиков пояснил, что команда долго готовилась к концерту, решение не отменять его «коллективное».
Мария Зайцева 2024-03-27 19:20:05
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Михаил Голиков , руководитель симфонического оркестра «Таврический», который играет с группой «Пикник», рассказал «Звезде», что сегодня оркестр будет играть. Отдельно исполнится произведение «памяти ушедших», посвященное погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

«Пусть недоброжелатели не радуются, оркестр будет играть, мы называем себя несломленным оркестром», - сказал Голиков.

Музыкант пояснил, что команда долго готовилась к концерту, а решение не отменять его «коллективное». На концерте не будет некоторых музыкантов, чьи инструменты сгорели в теракте.
 
Ранее стало известно, что помощница группы «Пикник» погибла во время террористической атаки в Красногорске.

#наш эксклюзив #оркестр #Пикник #Крокус сити холл
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