Концерт «Пикника» в Петербурге пройдет без музыкантов, чьи инструменты сгорели в «Крокусе»

Михаил Голиков , руководитель симфонического оркестра «Таврический», который играет с группой «Пикник», рассказал «Звезде», что сегодня оркестр будет играть. Отдельно исполнится произведение «памяти ушедших», посвященное погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

«Пусть недоброжелатели не радуются, оркестр будет играть, мы называем себя несломленным оркестром», - сказал Голиков.

Музыкант пояснил, что команда долго готовилась к концерту, а решение не отменять его «коллективное». На концерте не будет некоторых музыкантов, чьи инструменты сгорели в теракте.



Ранее стало известно, что помощница группы «Пикник» погибла во время террористической атаки в Красногорске.