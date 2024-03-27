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Агитпоезд «Сила в правде» прибыл в Амурскую область

На привокзальной площади состоялся торжественный митинг с участием местной администрации, юнармейцев, школьников. Военнослужащими Восточного военного округа была организована работа мобильного пункта отбора граждан на военную службу по контракту.
2024-03-27 16:05:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Агитационный поезд «Сила в правде» прибыл в Амурскую область, сообщает Минобороны России. Состав сделал остановку в Тынде.

В вагонах представлены экспозиции, рассказывающие об истории Российской армии, героях Великой Отечественной войны и участниках спецоперации на Украине. Посетители выставки также смогли ознакомиться с современным вооружением и военной техникой.

В вагоне «Альянс обетованный» была представлена идеологическая литература украинских неонацистов, трофейное оружие, форма одежды, геральдические знаки и архивные документы «Без срока давности...». В рамках экспозиции «Этих дней не смолкнет слава» представлено вооружение и макеты боевой техники времен Великой Отечественной войны.

В железнодорожный состав также вошли вагоны «Военная служба по контакту - выбор сильных!», «С отвагой в сердце», «Всегда на высоте», «Долг, Честь, Отвага» с зонами, посвященными мужеству и подвигам участникам спецоперации. Также в отдельном вагоне представлена выставка Студии военных художников имени М.Б. Грекова.

Следующая остановка запланирована на 28 марта на станциях населенных пунктов Верхнезейск и Дугда.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Амурская область #агитационный поезд #сила в правде
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