ВС РФ поразили места сборки украинских беспилотников

Российские военные поразили места сборки и хранения украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны РФ в сводке о проведении специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Также ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 136 районах, добавили в Минобороны.

Ведомство сообщило и об успехах российских сил ПВО. Так, за сутки удалось сбить 210 беспилотников ВСУ и 21 реактивный снаряд, выпущенный с помощью РСЗО HIMARS и Vampire.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.