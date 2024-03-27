МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ поразили места сборки украинских беспилотников

Также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 136 районах.
2024-03-27 14:53:14
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военные поразили места сборки и хранения украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны РФ в сводке о проведении специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Также ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 136 районах, добавили в Минобороны.

Ведомство сообщило и об успехах российских сил ПВО. Так, за сутки удалось сбить 210 беспилотников ВСУ и 21 реактивный снаряд, выпущенный с помощью РСЗО HIMARS и Vampire.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #МО РФ #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 