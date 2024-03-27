Враг потерял до 255 боевиков на Авдеевском направлении за сутки. Об этом сообщает Минобороны России.

Также враг лишился на этом направлении двух боевых машин пехоты и шести автомобилей. Кроме этого, сообщается, что наши войска смогли поразить в ходе контрбатарейной борьбы САУ М109 Paladin, гаубицу М777 американского производства и САУ «Гвоздика».

Еще сообщается об улучшении положения по переднему краю на Авдеевском направлении. Это произошло в результате успешных действий подразделений группировки войск «Центр». Также были отражены девять украинских контратак.

Неудачу в этом потерпели штурмовые группы из состава 24-й, 47-й, 53-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ. Враг пытался проводить эти контратаки в районах населенных пунктов Шумы, Ленинское, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Бердычи на территории ДНР.

Ранее сообщалось, что экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили живую силу врага на Северодонецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.