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Противник потерял до 255 боевиков на Авдеевском направлении за сутки

Кроме этого, неприятель лишился на этом направлении двух боевых машин пехоты и шести автомобилей.
2024-03-27 13:50:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Враг потерял до 255 боевиков на Авдеевском направлении за сутки. Об этом сообщает Минобороны России. 

Также враг лишился на этом направлении двух боевых машин пехоты и шести автомобилей. Кроме этого, сообщается, что наши войска смогли поразить в ходе контрбатарейной борьбы САУ М109 Paladin, гаубицу М777 американского производства и САУ «Гвоздика».

Еще сообщается об улучшении положения по переднему краю на Авдеевском направлении. Это произошло в результате успешных действий подразделений группировки войск «Центр». Также были отражены девять украинских контратак.

Неудачу в этом потерпели штурмовые группы из состава 24-й, 47-й, 53-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ. Враг пытался проводить эти контратаки в районах населенных пунктов Шумы, Ленинское, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Бердычи на территории ДНР. 

Ранее сообщалось, что экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили живую силу врага на Северодонецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #Донбасс #СВО #Авдеевское направление #Потери противника
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