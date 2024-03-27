«Гиацинты» поразили минометы ВСУ в приграничье Курской области

Расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение противнику в граничащем с Курской областью районе. Удары наносились по скоплению личного состава и военной техники. Как сообщает Минобороны России, «Гиацинты» поразили минометы ВСУ с расчетами, засевшими в лесополосе.

Помогают артиллеристам в корректировке огня беспилотники. На пункт управления передается картинка с дрона, после чего командиры орудий получают координаты по целям. Кроме того, наши беспилотники ведут разведку круглые сутки. С высоты птичьего полета отслеживается передвижение противника, его координаты передаются артиллеристам.

Расчеты «Гиацинтов» уничтожают военные объекты, фортификационные сооружения и технику противника. Также артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу и наносят удары по тыловым районам противника, что мешает ему развивать эффективное наступление и закрепиться на передних рубежах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.