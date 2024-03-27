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ВСУ 36 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию ДНР

По данным представительства республики в СЦКК, всего было выпущено 108 различных боеприпасов.
Глеб Владовский 2024-03-27 01:10:39
© Фото: Станислав Красильников РИА Новости

ВСУ за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной республики 36 раз. Соответствующая статистика опубликована в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Сообщается, что с 26-го по 27-е марта 2024 года, украинские войска выпустили 108 различных боеприпасов. Всего было зафиксировано 10 обстрелов на Донецком направлении и 26 на Горловском.

Уточняется, что в результате атак ВСУ, повреждено пять жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры. Информация о жертвах среди гражданского населения не поступала.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #обстрелы днр #днр сцкк
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