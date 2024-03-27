ВСУ 36 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной республики 36 раз. Соответствующая статистика опубликована в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Сообщается, что с 26-го по 27-е марта 2024 года, украинские войска выпустили 108 различных боеприпасов. Всего было зафиксировано 10 обстрелов на Донецком направлении и 26 на Горловском.

Уточняется, что в результате атак ВСУ, повреждено пять жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры. Информация о жертвах среди гражданского населения не поступала.