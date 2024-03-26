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Запросивший экстренную посадку Boeing сел в Чите

Экстренная посадка произошла по техническим причинам.
Алексей Курильченко 2024-03-26 09:01:01
© Фото: Nicolas Economou, ZUMAPRESS, Globallookpress

Самолет Boeing 737, выполнявший рейс Красноярск - Благовещенск и запросивший экстренную посадку, благополучно приземлился в Чите. Об этом сообщили в авиационных службах.

«Самолет совершил благополучную посадку в Чите и в настоящее время рулит к терминалу аэропорта», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Воздушное судно находилось в воздухе около двух часов - до Благовещенска оставалось около получаса полета. На борту находились 172 пассажира, пострадавших нет. В пресс-службе аэропорта Благовещенска сообщили, что экстренная посадка произошла по техническим причинам.

#Самолет #Экстренная посадка #Чита #Boeing-737
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