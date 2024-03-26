Запросивший экстренную посадку Boeing сел в Чите

Самолет Boeing 737, выполнявший рейс Красноярск - Благовещенск и запросивший экстренную посадку, благополучно приземлился в Чите. Об этом сообщили в авиационных службах.

«Самолет совершил благополучную посадку в Чите и в настоящее время рулит к терминалу аэропорта», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Воздушное судно находилось в воздухе около двух часов - до Благовещенска оставалось около получаса полета. На борту находились 172 пассажира, пострадавших нет. В пресс-службе аэропорта Благовещенска сообщили, что экстренная посадка произошла по техническим причинам.