Первая леди Южной Кореи пропала с декабря 2023 года

Жена южнокорейского лидера Ким Кон Хи не показывалась на публике более трех месяцев, что начало вызывать беспокойство в стране. Последний раз первую леди видели в середине декабря 2023 года, тогда она вместе с Юн Сок Елем возвращалась из Нидерландов.

«51-летняя миссис Ким в последний раз появлялась на публике по ее возвращении в середине декабря прошлого года из Нидерландов вместе с супругом, президентом Юн Сок Елем», - приводит данные «360».

При этом отмечается, что офис президента продолжает хранить молчание относительно причины отсутствия и местонахождения супруги главы Южной Кореи. Также не упоминаются какие-либо причины, связанные со здоровьем первой леди.

Вместе с этим в прессе вспомнили историю, связанную с дорогим подарком, который она получила в декабре от бренда Dior. Тогда южнокорейское общество заявило, что подарок стоит порядка трех миллионов вон, что в свою очередь нарушает местные законы о борьбе с коррупцией.

Также предполагается, что Ким Кон Хи отстранили от общественной повестки после громких скандалов перед парламентскими выборами, они состоятся уже в апреле этого года.