Военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили до 370 целей ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение 370 выявленным целям ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

По его данным, были уничтожены также 20 опорных пунктов и примерно 100 позиций полевой артиллерии авиаударами и артиллерийским огнем.

Савчук добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили САУ «Акация», гаубицу Д-20, противотанковое орудие МТ-12 «Рапира» и 320-мм миномет противника. Кроме того, уничтожены шесть танков, БМП американского производства Bradley, БТР М113 и семь автомобилей.