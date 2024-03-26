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Военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили до 370 целей ВСУ

Потери противника составили 120 военнослужащих, шесть танков и БМП Bradley.
Глеб Владовский 2024-03-26 05:21:01
© Фото: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Центр»  нанесли огневое поражение 370 выявленным целям ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

По его данным, были уничтожены также 20 опорных пунктов и примерно 100 позиций полевой артиллерии авиаударами и артиллерийским огнем.

Савчук добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ  поразили САУ «Акация», гаубицу Д-20, противотанковое орудие МТ-12 «Рапира» и 320-мм миномет противника. Кроме того, уничтожены шесть танков, БМП американского производства Bradley, БТР М113 и семь автомобилей.

#ВС РФ #ВСУ #спецоперация #группировка «Центр»
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