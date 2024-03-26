Территория ДНР за сутки 15 раз подверглась обстрелам ВСУ

За прошедшие сутки - с 00:00 25 марта по 00:00 26 марта - украинские боевики 15 раз нанесли удары по территории ДНР.

При этом сведений о жертвах среди мирных жителей не поступало. По информации представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины), противник выпустил по территории республики 40 различных боеприпасов.

«При обстрелах ВСУ повреждено четыре жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры», - уточнило представительство ДНР.

Больше всего обстрелов противник произвел на Донецком направлении - 9, еще пять и один на Горловском и Ясиноватском, соответственно.

Вечером 25 марта, в 23:00, ведомство получило информацию о повреждении частного жилого дома в Киевском районе Донецка, расположенного на Сорочинской улице.