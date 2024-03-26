Взвод «Орнитологов» показал «морковку», прикрепляемую на FPV-дрон для сброса на ВСУ

Если вылетела птичка, значит, взрыв неизбежен. Боеприпас гранатомета на боевом взводе. Поэтому FPV-дрон летит только в одну сторону. Залетает точно в укрытие противника со скоростью 100 километров в час.

На цель его заводит беспилотник-разведчик. Он же корректирует, зависая над позицией противника. Например, пока летит ударный дрон, бронетехника может сместиться. Вместе с двумя операторами в группе инженер отвечает за подготовку боеприпаса.

«Подготовили FPV. Это боеприпас от ручного гранатомета. Из-за формы его еще называют "морковка" - предназначен для поражения живой силы», - показал корреспондент Павел Кольцов.

Операторы БПЛА 5-ой армии из Приморья обеспечивают продвижение мотострелковых и пехотных штурмовых подразделений на Угледарском направлении. Разбивают укрепления, на ходу поражая бронетехнику противника.

Командир взвода ударных БПЛА с позывным Плотник рассказал, что скорость ветра и навыки пилота и мехвода влияют на выполнение боевой задачи. Если получается, то дроны пикируют в незащищенные места, обездвиживают объект, а следующий расчет и артиллерия его добивают.

Операторы БПЛА делятся, что на линии боевого соприкосновения сейчас война дронов и средств радиоэлектронной борьбы. Зачастую удается перехватить управление вражеской «птичкой».

Инженер БПЛА с позывным Ноябрь поделился, что бойцам удавалось посадить не один дрон неприятеля, которые, кстати, тоже хорошие. Поэтому бойцы их перепрошивают и иногда используют. При этом, добавил Ноябрь, российские военнослужащие делают так, чтобы ВСУ «нашими не пользовались: крепишь зтпешку - и через 5 минут он в любом случае взорвется».

Свой взвод бойцы назвали «Орнитологи», потому что занимаются «птичками». Ручными, но хищными, которые, как и в природе, делают необходимую работу.