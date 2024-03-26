На Украине освободили от налога на роскошь владельцев Rolls-Royce, Lamborghini и Ferrari

Украинских владельцев Rolls-Royce, Lamborghini и других элитных марок автомобилей освободили от уплаты налога на транспортную роскошь в размере 25 тысяч гривен. Издание Bihus.info провело анализ списка автомобилей, подлежащих повышенному налогообложению, опубликованного Министерством экономики Украины.

По данным издания, в списке отсутствуют такие марки автомобилей, как Lamborghini, Ferrari, McLaren, Rolls-Royce и ряд моделей Mercedes-Benz. Повышенный транспортный налог взимается с обладателей автомобилей, стоимость которых превышает 2,6 млн гривен.

Официально власти Украины введение подобных мер не подтверждали.