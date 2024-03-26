В штате Флорида детям запретили заводить аккаунты в соцсетях

Губернатор штата Флорида Рон Десантис подписал законопроект о запрете для детей заводить личные страницы в социальных сетях. Соответствующая информация опубликована на личном сайте главы региона.
По его мнению, соцсети наносят вред детям, а благодаря новому законопроекту родители смогут лучше защищать детей от вредоносного материала.
«Губернатор Десантис подписал закон, запрещающий детям до 14 лет заводить аккаунты в соцсетях, а 14 - и 15-летним заводить аккаунты позволено только с согласия родителей», - цитирует его заявление RT.
При этом не уточняется, каким образом данный законопроект будет реализован на практике.
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