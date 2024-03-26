Бортников заявил, что Буданов* является законной целью для ВС РФ

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* является законной целью для Вооруженных сил России, как и все, кто совершил преступления против РФ. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.

«Те, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью», - отметил Бортников в беседе с журналистами.

Ранее Следственный комитет России обвинил Буданова* в 104 эпизодах терактов. Басманный суд арестовал главу ГУР на два месяца заочно.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.