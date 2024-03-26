МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МиГ-31 сопроводил американские бомбардировщики B-1B над Баренцевым морем

При приближении российского истребителя самолеты ВВС США скорректировали курс, удалившись от границы России.
2024-03-26 14:49:01
© Фото: Минобороны России

Экипаж российского истребителя МиГ-31 сопроводил американские бомбардировщики B-1B над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщает Минобороны России. 

Сегодня средства контроля воздушного пространства обнаружили групповую воздушную цель, которая находилась над акваторией Баренцева моря и приближалась к российским границам. 

Чтобы опознать цель и не допустить нарушения государственной границы, дежурные по противовоздушной обороне силы подняли в воздух истребитель МиГ-31. Цель была идентифицирована как два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B. 

«При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета с удалением и последующим разворотом от государственной границы Российской Федерации», - говорится в сообщении. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что самолет благополучно вернулся на аэродром. Нарушения границы России допущено не было. 

МО РФ подчеркнуло, что в ходе полета экипаж российского истребителя строго соблюдал международные правила использования воздушного пространства нейтральных вод.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #миг-31 #Баренцево море #сопровождение #B-1B
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 