МиГ-31 сопроводил американские бомбардировщики B-1B над Баренцевым морем

Экипаж российского истребителя МиГ-31 сопроводил американские бомбардировщики B-1B над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщает Минобороны России.

Сегодня средства контроля воздушного пространства обнаружили групповую воздушную цель, которая находилась над акваторией Баренцева моря и приближалась к российским границам.

Чтобы опознать цель и не допустить нарушения государственной границы, дежурные по противовоздушной обороне силы подняли в воздух истребитель МиГ-31. Цель была идентифицирована как два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B.

«При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета с удалением и последующим разворотом от государственной границы Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что самолет благополучно вернулся на аэродром. Нарушения границы России допущено не было.

МО РФ подчеркнуло, что в ходе полета экипаж российского истребителя строго соблюдал международные правила использования воздушного пространства нейтральных вод.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.