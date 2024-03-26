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Путин: участники СВО должны быть уверены, что они защищены государством

Все меры поддержки военных должны исполняться, заявил президент РФ.
2024-03-26 14:53:01
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, должны понимать, что защищены государством, заявил президент РФ Владимир Путин.

На заседании коллегии Генпрокуратуры глава государства отметил, что бойцы ВС РФ в зоне СВО исполняют долг перед страной и рискуют собственной жизнью.

«Все, что государство наметило в сфере поддержки военнослужащих, безусловно должно исполняться», - сказал Путин.

В январе на совещании по развитию Санкт-Петербурга президент указал на необходимость формирования элиты страны из участников военной операции. К такому выводу он пришел, пообщавшись со студентами, которые прервали обучение и отправились в зону боевых действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#в стране и мире #Путин #поддержка #СВО
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