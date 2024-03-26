ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по центрам принятия решений на Украине

Российское оборонное ведомство сообщает о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по противнику.

В сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции говорится, что под удар попали центры принятия решений, объекты СБУ, предприятия ВПК. Также были поражены объекты украинского ВПК и места дислокации националистов и наемников.

На Авдеевском направлении ВС РФ нанесли поражение противнику и улучшили положение по переднему краю. Удалось отразить четыре украинские контратаки. Суточные потери противника в живой силе составили до 280 человек.

В Минобороны рассказали об успехах российских сил ПВО. За сутки сбит 131 беспилотник ВСУ, уничтожены две ракеты ЗРК С-200, переделанные для поражения наземных целей, и 15 реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS и Vampire.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.