Раненым участникам спецоперации вручили госнаграды в госпитале имени Мандрыка

Начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов вручил государственные награды участникам спецоперации, получившим ранения в боях. Церемония состоялась в реабилитационно-образовательном центре на базе госпиталя Мандрыка.

Военнослужащим вручили 10 орденов Мужества и медаль «За отвагу». Также бойцам выдали документы о дополнительном профобразовании, благодаря которому они смогут продолжать службу в организациях Минобороны, жилищные сертификаты и воинские звания.

Документы на жилье получили более 20 военнослужащих. На церемонии присутствовал руководитель Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России Артем Святненко.

«В новых местах военной службы все готово к вашему прибытию, решены жилищные вопросы, проработаны вопросы транспорта и медицинского обеспечения. Министерство обороны Российской Федерации обеспечит вас всем необходимым для комфортного проживания и прохождения вами военной службы», - отметил Кузнецов.

На базе госпиталя открыт консультационный пункт по вопросам жилищного обеспечения проходящих лечение бойцов СВО. Данная мера позволит оперативно решать весь спектр жилищных вопросов. Военнослужащим не придется тратить время на сбор документов, им помогут специалисты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.