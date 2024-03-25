Постпред РФ Платонов заявил, что ВТО не имеет альтернативы

Постоянный представитель Российской Федерации при Всемирной торговой организации (ВТО) Николай Платонов заявил, что интеграционная организация, членами которой являются 164 государства, не исчерпала себя как регулятор и в настоящее время не имеет альтернативы.

«ВТО на сегодняшний день на многостороннем уровне не имеет альтернативы. Даже самая разветвленная сеть преференциальных торговых соглашений не способна ее подменить и будет лимитирована по составу участников и неоднородна по субстантивному охвату», - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, исчерпала ли себя организация как регулятор мировой торговли.

По его словам, главный актив ВТО - ее свод универсальных и обязательных к выполнению правил. Дипломат отметил, что это является залогом равных условий и предсказуемости международной торговли для всех ее участников, подчеркнув, что для представителей бизнеса это играет важную роль.

Платонов добавил, что свод правил Всемирной торговой организации дал возможность Москве переориентировать свой экспорт с направлений, которые доминировали во внешней торговле России, на рынки дружественных и нейтрально настроенных к РФ стран.