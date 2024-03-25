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Постпред РФ Платонов заявил, что ВТО не имеет альтернативы

Всемирная торговая организация не исчерпала себя как регулятор мировой торговли, считает постпред РФ при ВТО Николай Платонов.
Максим Крюков 2024-03-25 06:52:01
© Фото: Sascha Steinach, via www.imago-i, www.imago-images.de, Global Look Press

Постоянный представитель Российской Федерации при Всемирной торговой организации (ВТО) Николай Платонов заявил, что интеграционная организация, членами которой являются 164 государства, не исчерпала себя как регулятор и в настоящее время не имеет альтернативы.

«ВТО на сегодняшний день на многостороннем уровне не имеет альтернативы. Даже самая разветвленная сеть преференциальных торговых соглашений не способна ее подменить и будет лимитирована по составу участников и неоднородна по субстантивному охвату», - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, исчерпала ли себя организация как регулятор мировой торговли.

По его словам, главный актив ВТО - ее свод универсальных и обязательных к выполнению правил. Дипломат отметил, что это является залогом равных условий и предсказуемости международной торговли для всех ее участников, подчеркнув, что для представителей бизнеса это играет важную роль.

Платонов добавил, что свод правил Всемирной торговой организации дал возможность Москве переориентировать свой экспорт с направлений, которые доминировали во внешней торговле России, на рынки дружественных и нейтрально настроенных к РФ стран.

#ВТО #Всемирная торговая организация #рынок #альтернатива #постпред РФ #внешняя торговля #Николай Платонов
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