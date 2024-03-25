Саперы нашли в Авдеевке подземные ходы между домами с огневыми позициями ВСУ

Сразу же при въезде в Авдеевку попадаются ярко-красные предупреждающие знаки «Осторожно, мины», там они попадаются через каждые 15 метров. У дорог, за сигнальными лентами с щупами в руках работают саперы. Там инженерные подразделения разминируют дороги и здания. Вместе с саперной ротой 1-го армейского корпуса в частном секторе корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев обратил особое внимание на брошенные мягкие игрушки, боксерские перчатки и пачки сигарет.

«Первый раз, если гражданский человек увидит щуп, он подумает, что это сделано неправильно. На самом деле нет. Это сделано так специально для того, чтобы под мину залезть. Вот, например, пачка сигарет, никто не знает, что под ней. Мы аккуратно под углом прощупали и поняли, что там ничего нет», - показал сапер с позывным Горбач.

Корреспондент рассказал, что саперы всегда идут впереди, а съемочная группа их не обгоняет, стараясь придерживаться маршрута.

«Потому что остается риск, что на обочине, в груде мусора, среди пустых бутылок может оказаться неразорвавшийся боеприпас», - сообщил Андрей Лазарев.

Отступая из города, боевики минировали буквально все подряд, говорят саперы. Заместитель командира инженерно-саперной роты с позывным Директор рассказал, что наступление идет, «отстрелял свой магазин, схватил, а это оказалось самодельное взрывное устройство или просто под магазином лежала мина-сюрприз». Другой боец рассказал, для чего им нужна «кошка».

«Это "кошка". Используется она для разминирования растяжек, срыва ТМ-ных мин, то есть танковых мин. Ну и, в принципе, когда тебе надо сработать на дистанции, не подходя к мине», - сообщил военнослужащий.

«Кошка» пригодилась, когда саперы нашли на скамейке подозрительную шкатулку. Но обошлось - внутри были только пуговицы. Однако у колодца взгляд саперов упал на неразорвавшийся боеприпас, предположительно выстрел от РПГ.

Наша экшн-камера зафиксировала, как сапер подкладывает под боеприпас тротиловую шашку и поджигает запал. Очень важно успеть отбежать как можно дальше, чтобы не достали осколки. Точно так же наши инженеры поступают и с найденной миной.

Один из дворов и частный дом боевики, судя по всему, использовали как огневую точку. В числе прочего находим оружие иностранного производства - это РПГ-75 с инструкциями в картинках.

«Здесь, например, изображено, что стена должна находиться не ближе, чем два метра, потому что можно получить термический ожог. Отстрелянные, опасности не несут», - выбросил боец пустой снаряд от РПГ.

Далее пройдя во двор, обнаружили самый настоящий подземный туннель.

«Таких вот подземных ходов сообщений националисты построили очень много. Как правило, они соединяют между собой жилые дома, где боевики оборудовали огневые позиции», - объяснил корреспондент Андрей Лазарев.

Дальше по подземному ходу саперы уже не пустили съемочную группу «Звезды», поскольку сначала его надо тщательно проверить. Опасения оправданы, ведь буквально в соседнем погребе бойцы обнаружили растяжку. При входе в подвал на проволоке была установлена граната Ф-1. Там хранились банки с соленьями и компотом. Едва видимую ловушку саперы срезали ножом.