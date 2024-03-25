Возгорание произошло на подстанции Новочеркасской ГРЭС

На территории Новочеркасской ГРЭС вспыхнул пожар, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По словам главы региона, возгорание произошло ночью, 25 марта, на трансформаторной подстанции. Пожар был оперативно потушен сотрудниками ГРЭС, пострадавших нет.

«Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ – Тихорецкая и Ростовская», - говорится в сообщении.

Голубев подчеркнул, что несмотря на то, что из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС, энергоснабжение восстановлено. Причины происшествия устанавливаются.