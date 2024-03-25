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Саперы показали, как метр за метром очищают Белгородчину от последствий обстрелов ВСУ

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения извлекают из воронок боевые части реактивных снарядов, поражающие неразорвавшиеся элементы, а также разгонные блоки и блоки управления, электронные части боеприпасов, которые остались в белгородской земле после обстрелов украинских боевиков.
2024-03-25 05:50:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Белгородской области инженерно-саперные подразделения группировки войск «Запад» проводят гуманитарное разминирование и устраняют последствия обстрелов населенных пунктов, производимые боевиками ВСУ.

С этой целью были подготовлены девять групп разминирования, но в настоящее время одновременно пять групп проводят сплошную очистку местности от взрывоопасных предметов (ВОП). По словам командира инженерного подразделения с позывным Аякс, приоритетными являются центр Белгорода., все прилеты и обстрелы, а также зона, расположенная вблизи линии боевого соприкосновения.

«Выезды - это в приоритете Белгород, центр города, то есть все прилеты, FPV, обстрелы. Несколько групп выделяем в округе Белгорода, то есть все приближенные поселения. И, соответственно, прифронтовая зона, которая подвергается в большей степени обстрелам, налетам и так далее», - рассказал командир инженерного подразделения с позывным Аякс.

Он добавил, что ежедневно отрабатывают заявки на разминирование от МЧС, взаимодействуют с ФСБ и УВД. Составлен перспективный план разминирования, добавил Аякс, по очистке посевных площадей, пляжей и других мест.

Метр за метром проверяя территорию, саперы извлекают из воронок боевые части реактивных снарядов, поражающие неразорвавшиеся элементы, а также разгонные блоки и блоки управления, электронные части боеприпасов.

Затем все обнаруженные взрывоопасные предметы отвозятся на специализированный полигон, где их уничтожают  накладным зарядом.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Саперы #разминирование #белгородская область #обстрелы всу
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