Морпехи ТОФ показали кадры идеального штурма с захватом опорника и четырех бойцов ВСУ

Поддерживаемые огнем артиллерии и дронами-камикадзе, штурмовые подразделения 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» продвинулись на одном из участков Южно-Донецкого направления в зоне проведения спецоперации.

Результатом этого, по словам бойцов, идеального штурма стал захват опорного пункта ВСУ и взятие в плен четырех украинских боевиков. Штурмовики рассказали, что предварительно артиллерия нанесла объекту огневое поражение, а операторы дронов точечно уничтожали огневые средства противника на позициях.

Такие дроны-камикадзе, отметили морпехи, могут на себе нести 1,5-килограммовый кумулятивный снаряд, при попутном ветре передвигаясь со скоростью свыше 100 километров в час.

По словам командира отделения разведки штурмового отряда с позывным Зверь, такие беспилотники являются весьма эффективным средством на поле боя.

«Они сильно деморализуют противника. Он понимает насколько они точны. Настолько, что может залететь в окошко блиндажа. С их помощью можно разобрать любое укрепление», - пояснил командир.

Он также рассказал порядок действий при уничтожении украинских националистов с помощью FPV-дрона.

«Зависает над целью, выявляет пехоту противника. Загоняем их в блиндаж, а потом уничтожаем FPV-дроном. Мы стараемся одновременно и корректировать артиллерию. Тебе же никто не мешает разведчика запустить с парой ВОГов, правильно?», - пояснил командир отделения разведки штурмовиков.

В итоге сахалинские морпехи штурмом взяли опорный пункт и четырех украинских боевиков. Военнослужащий штурмового подразделения с позывным Кот поделился впечатлениями. По его словам, это бойцы работали быстро и молниеносно, так как все было отработано заранее до мелочей, «просто поминутно, как и планировали.

«Они откатились. <...> Они сразу руки подняли. Сдали, где у них стоит РЭБ, а наша артиллерия по нему отработала. Просто идеальный был штурм», - сообщил штурмовик.

Морпех добавил, что они штурмовали Новомайорку, в итоге все прошло идеально и им удалось закрепиться.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.