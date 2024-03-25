Костромские снайперы-десантники рассказали о мгновенно похороненном ими взводе ВСУ

Н Артемовском направлении в зоне проведения спецоперации снайперские пары Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) ежедневно отрабатывают цели - живую силу противника. Бойцы отмечают, что украинские националисты пытаются малыми группами заходить на свои позиции для ротации к северу от Артемовска.

Для этого снайперские пары костромских десантников выбирают удобную позицию и приготавливаются к стрельбе. Проанализировав и сопоставив все факторы, влияющие на снайперскую стрельбу, такие как направление и сила ветра, дистанция до цели, влажность и температура воздуха, корректировщик дает целеуказание, а снайпер открывает огонь на поражение.

«У нас они говорили там "до талого" будут с нами драться, короче. Ну и, собственно они сделали большую ошибку - они в полный рост вышли на нас. И мы просто похоронили там взвод сразу», - рассказал снайпер с позывным Домбас.

С дистанции более 1500 метров первым же выстрелом снайпер уничтожил противника. Далее снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести наблюдение и прицельный огонь.

Десантник-снайпер с позывным Дубрава показал свою винтовку. По его словам, он может где-то сидеть и наблюдать, а увидев цель, «подошел, просто с винтовки прицелился и выстрелил, и как бы поразил». Он показал, куда ставится предобъективная насадка и тепловизиционная для ночного наблюдения.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.