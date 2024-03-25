Путин: ВС РФ удерживают инициативу по всей линии соприкосновения СВО

Вооруженные силы России удерживают инициативу на всей линии соприсосновения в зоне проведения спецоперации, «контрнаступление» ВСУ провалилось. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах, принятых после теракта в «Крокус Сити Холле».

Президент отметил, что террористическая атака 22 марта может быть звеном в серии попыток тех, кто воюет с Россией с 2014 года руками киевского режима, запугать граждан РФ. Глава государства подчеркнул, что нацисты никогда не брезговали использовать «самые грязные и бесчеловечные средства» для достижения своих целей, особенно когда их контрнаступление провалилось.

«Российские Вооруженные силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения, а все предпринимаемые противником меры по стабилизации фронта успеха не приносят», - подчеркнул Путин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу констатировал учащение случаев дезертирства в ВСУ на фоне больших потерь. Министр также отметил, что на подконтрольной Украине территории процветает мародерство в отношении мирных жителей.