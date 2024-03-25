Российские автовладельцы столкнулись с требованием оплатить повышенный утильсбор

Тысячи российских автовладельцев столкнулись с требованием таможенников оплатить коммерческий утильсбор, который повысили с октября прошлого года. Все они покупали машины у перекупщиков раньше. И надеялись сэкономить на льготном сборе. Но теперь им придется доплатить еще от трехсот до восьмисот тысяч рублей, в зависимости от модели.

Максим Молчанов - врач из Астрахани. 1,5 года назад взял кредит на приобретение подержанного авто. Выбор пал на кроссовер из Европы, который решил ввозить по схеме параллельного импорта через Армению. Максим заключил договор с компанией, которая взяла на себя все расходы по оформлению документов и доставке иномарки в Россию. Все, что оставалось - дождаться машины, поставить ее на учет в своем городе и оплатить утилизационный сбор по льготной ставке - 5 200 рублей. Однако в реальности эта сумма оказалась почти в 250 раз выше.

«Вышло постановление 17/22. По которому я уже не попадал под льготу. Надо было получить документы СБКТС, были изменения, по которым я не смог воспользоваться льготой по уплате утилизационного сбора. Потому что на тот момент он составлял 5 200. А необходимо было платить 1 279 000. Таких денег у меня не было», - рассказал Максим Молчанов.

Без оплаты утильсбора автомобиль не больше, чем груда металла. Его не зарегистрировать в ГИБДД и, соответственно, на нем нельзя ездить по дорогам. В такую же патовую ситуацию попал и житель Владимира Николай Кузин. Он купил на онлайн-аукционе в США коммерческий фургон в июне прошлого года. Доставка из штатов в Армению, оттуда в Грузию и только затем в Россию длилась почти 2 месяца. За это время Минпромторг и Федеральная Таможенная служба изменили нормы ввоза авто из стран Евразийского союза. Вместе с ключами от долгожданной иномарки, Николай получил и так называемое «письмо счастья», в котором сумма утильсбора равнялась стоимости привезенной машины.

«Эти автомобили мы обратно реэкспортировать не можем. Потому что в Армении эти автомобили никому не нужны. Соответственно, мы тоже их не можем поставить на учет. В общем, у нас получается безвыходная ситуация», - рассказал Николай Кузин.

Минпромторг внес изменения в постановление правительства России об уплате утильсбора еще прошлой осенью. Сохранив при этом льготу для граждан, ввозящих авто для себя, а не на перепродажу. Но с одним условием. Все таможенное оформление должно проходить на территории России, а не в странах ЕАЭС. В противном случае - утильсбор оплачивается по полной коммерческой ставке.

Подробнее о том, с какими проблемами столкнулись российские автовладельцы, купившие транспортные средства у перекупщиков, смотрите в материале Максима Низкодубова.