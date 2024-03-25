Российские волонтеры научили бойцов СВО самостоятельно мастерить беспилотники

Российские волонтеры научили участников специальной военной операции самостоятельно изготавливать беспилотники, которые потом успешно применяются против киевских формирований. Сначала появляется деревянная форма, потом к ней добавляют крылья, хвостовую и носовую части. Пластиковые детали круглосуточно печатаются на 3D-принтерах.

Напечатанные дроны летают на расстоянии от пяти до 15 километров, в зависимости от модели. К примеру дроны-разведчики этого производства далеко не «заходят». Зато вглубь к противнику добирается беспилотник, отвлекающий средства ПВО врага. Пробирается туда и самолет-камикадзе с кумулятивной гранатой на подвеске.

Беспилотники вместе с волонтерами разрабатывают участники спецоперации. Бойцы из батальона «Барс-8» прибыли на обучение, которое длится 21 день. Боец с позывным Шепот с БПЛА познакомился совсем недавно.

«Корпус тренировочного самолета. Мы их бьем, учимся летать, тут же учимся чинить их, восстанавливать, с нуля делать, чтобы знать, как это вообще все устроено», - рассказывает гранатометчик с позывным Шепот.

С помощью утюга и пленки создается обтекаемое крыло будущего беспилотника. Самое главное в этом процессе — новые знания сэкономят бойцам время на линии боевого соприкосновения.

«Бывают трудности с логистикой. И чтобы не задерживать какое-то выполнение боевых задач, если есть возможность это отремонтировать там, лучше сделаем это там, чем тратить на это время — два-три дня», - объясняет командир группы разведки с позывным Кузя.

На кадрах объективного контроля видно, как готовые БПЛА ведут себя в бою. Как только замечен противник, требуется всего несколько секунд для попадания по цели.

После обучения бойцы отправятся вновь на линию соприкосновения. Вместе с ними — новые разработки, готовые нанести удар по врагу и спасти жизни нашим военнослужащим.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.