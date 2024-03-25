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Инструкторы ЦВО подготовили более 100 операторов FPV-дронов с начала года

В ходе практических полетов курсанты оттачивают взаимодействие в составе расчетов, в которых первый номер выполняет управление дроном, второй осуществляет подготовку снарядов, обеспечивает качество сигнала, а также ассистирует в поиске, выборе цели и наведении.
2024-03-25 17:21:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Свыше сотни операторов ударных FPV-дронов для участия в спецоперации подготовили в Свердловской области. Занятия проводились с инструкторами Центра подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов ЦВО.

В центре развернуты компьютерные классы, аудитория для технической подготовки, а также учебно-материальная база для отработки практических навыков. В рамках курса большую часть времени отрабатывают технику пилотирования на симуляторе и выполняют полеты на учебной трассе.

На занятиях учатся преодолевать препятствия в виде рамок, арок, окон и траншей, которые имитируют дверные проемы, вентиляционные отверстия, окна, люки бронетехники, а также узкие проходы блиндажей. Изучаются основы инженерной подготовки, тактики применения FPV-дронов, программирования БПЛА и ремонта.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта - оператор ищет цель и направляет на нее дрон-камикадзе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #СВО #FPV-дроны
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