Инструкторы ЦВО подготовили более 100 операторов FPV-дронов с начала года

Свыше сотни операторов ударных FPV-дронов для участия в спецоперации подготовили в Свердловской области. Занятия проводились с инструкторами Центра подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов ЦВО.

В центре развернуты компьютерные классы, аудитория для технической подготовки, а также учебно-материальная база для отработки практических навыков. В рамках курса большую часть времени отрабатывают технику пилотирования на симуляторе и выполняют полеты на учебной трассе.

На занятиях учатся преодолевать препятствия в виде рамок, арок, окон и траншей, которые имитируют дверные проемы, вентиляционные отверстия, окна, люки бронетехники, а также узкие проходы блиндажей. Изучаются основы инженерной подготовки, тактики применения FPV-дронов, программирования БПЛА и ремонта.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта - оператор ищет цель и направляет на нее дрон-камикадзе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.