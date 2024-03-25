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Силы ПВО сбили две украинские ракеты С-200 над Ростовской областью

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку пресечена около 15.30 мск.
2024-03-25 16:20:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о перехвате в Ростовской области двух украинских переоборудованных для поражения наземных целей ракет ЗРК С-200.

Киев попытался ударить по российским объектам сегодня в районе 15.30 по столичному времени.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200», - говорится в сообщении.

Атаку удалось пресечь с помощью средств противовоздушной обороны, уточняет российское оборонное ведомство.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #пво #МО РФ #С-200
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