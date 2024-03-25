В Кузбассе возложили цветы к мемориалу жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

В городе Кузбасс Кемеровской области прошла церемония возложения цветов и заупокойное богослужение у часовни иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение» в годовщину пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который унес жизни 60 человек, 37 из которых - дети.

Церемония прошла в Парке Ангелов, созданном на месте сгоревшего торгового комплекса. Родственники погибших, а также глава города Кемерово Дмитрий Анисимов возложили цветы у памятного камня, стоящего на месте появившегося в день трагедии стихийного мемориала, после чего направились к часовне. По окончании богослужения родственники погибших прошли внутрь часовни, где зажгли свечи и помолились об усопших.

«Те события, несмотря на идущее вперед время, остаются в памяти скорбными и вызывающими в сердце ту боль, которую мы переживали тогда вместе с родственниками погибших. Сегодня те события, наверное, с большей силой встрепенулись в сердце после террористического акта в Красногорске», - сказал помощник правящего архиерея Кемеровской епархии по вопросам церковного служения Вячеслав Ланский.

Викарий Кемеровской епархии епископ Гурьевский Даниил рассказал, что четко помнит горечь в день трагедии. Тогда он нес архипастырское служение за пределами России и отметил, что пожар «болью отозвался в сердцах всех людей, вне зависимости от гражданства и национальности».

Пожар в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Президент России Владимир Путин тогда объявил 28 марта Днем траура на всей территории России.