МО РФ сообщило о круглосуточной разведке «Орланов» на Артемовском направлении

Министерство обороны РФ публикует видео с действиями расчетов беспилотников «Орлан-10» на Артемовском направлении. С высоты птичьего полета с помощью БПЛА можно отслеживать перемещение людей и техники, обнаруживать замаскированные объекты.

Операторы БПЛА ведут боевую работу днем и ночью. «Орланы» выполняют полеты для разведки и поиска целей, корректировки огня, камеры беспилотников фиксируют результаты попаданий по целям.

«Орланы» могут находиться в воздух продолжительное время - по несколько часов. Поэтому при использовании БПЛА организовывается посменное дежурство. На дозаправку и подготовку беспилотника к выполнению задания уходит не больше 15 минут.

Беспилотник оборудован различными оптическими приборами и тепловизором, может взлетать с любого места, где возможно установить стартовую катапульту.