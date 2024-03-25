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МО РФ сообщило о круглосуточной разведке «Орланов» на Артемовском направлении

На дозаправку и подготовку беспилотника к выполнению нового задания у расчета уходит не более 15 минут.
2024-03-25 15:17:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ публикует видео с действиями расчетов беспилотников «Орлан-10» на Артемовском направлении. С высоты птичьего полета с помощью БПЛА можно отслеживать перемещение людей и техники, обнаруживать замаскированные объекты.

Операторы БПЛА ведут боевую работу днем и ночью. «Орланы» выполняют полеты для разведки и поиска целей, корректировки огня, камеры беспилотников фиксируют результаты попаданий по целям.

«Орланы» могут находиться в воздух продолжительное время - по несколько часов. Поэтому при использовании БПЛА организовывается посменное дежурство. На дозаправку и подготовку беспилотника к выполнению задания уходит не больше 15 минут.

Беспилотник оборудован различными оптическими приборами и тепловизором, может взлетать с любого места, где возможно установить стартовую катапульту.

 

#армия #бпла #Орлан #беспилотники #МО РФ #СВО
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