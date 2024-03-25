Средства ПВО за сутки сбили 103 беспилотника ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 103 украинских беспилотника, говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

Также в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении за сутки 31 реактивного снаряда, выпущенного противником с помощью РСЗО HIMARS, Vampire и «Ураган».

Между тем на Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи, а ВСУ потеряли до 175 человек. На Авдеевском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю и отразили 10 украинских контратак. Потери противника в живой силе составили до 120 человек.

На Южно-Донецком направлении нашим войскам удалось улучшить тактическое положение. Противник потерял до 110 человек за сутки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.