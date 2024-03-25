Расчеты «Мста-Б» поразили позиции ВСУ на границе с Курской областью

Расчеты гаубиц «Мста-Б» поразили украинские позиции, располагавшиеся на границе с Курской областью, сообщает Министерство обороны.

Ведомство продемонстрировало кадры боевой работы российских артиллеристов. Орудия остаются незамеченными, поскольку надежно спрятаны среди деревьев. После получения координат противника расчеты «Мста-Б» ведут огонь, который корректируется с помощью беспилотников.

В описании к видео сказано, что артиллеристы громят технику и живую силу противника, срывая его попытки провести ротации. На кадрах объективного контроля видно, как на месте попадания по цели происходит детонация. Отстрелявшись, расчеты покидают позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.