Игорь Матвиенко рассказал, что был в концертном зале «Крокуса» месяц назад

Музыкальный продюсер и композитор Игорь Матвиенко вместе с другими артистами приехал сегодня к «Крокус Сити Холлу», чтобы почтить память погибших в теракте 22 марта. Он назвал случившиеся «ужасной трагедией».

«"Крокус Сити Холл" был самой главной точкой концертной последние лет 5-10. Мы живем в нормальной, спокойной обстановке и вдруг такое случается прям у нас дома. Это не может не потрясти. Месяц назад в "Крокусе" был юбилейный концерт "Любэ". Мы знаем эту площадку досконально, каждый метр. В голове не укладывается - это вроде как бы было и теперь этого нет. Помимо всего прочего это трагедия - погибли люди, это ужасно все», - сказал он журналистам.

Исполненную во время акции памяти песню «Журавли» продюсер назвал «композицией со светлой грустью». Также почтить память приехали многие политики, актеры и музыканты, например певец Ярослав Дронов, Тимати и Shaman, а также десятки тысяч простых граждан.