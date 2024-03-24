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Игорь Матвиенко рассказал, что был в концертном зале «Крокуса» месяц назад

По его словам, месяц назад в концертном зале «Крокуса» прошел юбилейный концерт группы «Любэ» - это была главная площадка для выступления артистов последние 5-10 лет.
Ирина Егорова 2024-03-24 21:50:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Музыкальный продюсер и композитор Игорь Матвиенко вместе с другими артистами приехал сегодня к «Крокус Сити Холлу»,  чтобы почтить память погибших в теракте 22 марта. Он назвал случившиеся «ужасной трагедией».

«"Крокус Сити Холл" был самой главной точкой концертной последние лет 5-10. Мы живем в нормальной, спокойной обстановке и вдруг такое случается прям у нас дома. Это не может не потрясти. Месяц назад в "Крокусе" был юбилейный концерт "Любэ". Мы знаем эту площадку досконально, каждый метр. В голове не укладывается - это вроде как бы было и теперь этого нет. Помимо всего прочего это трагедия - погибли люди, это ужасно все», - сказал он журналистам.

Исполненную во время акции памяти песню «Журавли» продюсер назвал «композицией со светлой грустью». Также почтить память приехали многие политики, актеры и музыканты, например певец Ярослав Дронов, Тимати и Shaman, а также десятки тысяч простых граждан.

#память #Трагедия #погибшие #продюсер #Игорь Матвиенко #Крокус сити холл
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