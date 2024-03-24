Орловка, Тоненькое, Мирное: ВС РФ продолжают продвигаться в зоне спецоперации

Наши военные продолжают наступать на Донецком направлении. После взятия Авдеевки и бегства оттуда остатков боевиков враг пытался укрепиться к западу от города. Но это ему не удалось. Передовые отряды россиян не сбавляют скорость наступления и прорывают линии обороны ВСУшников.

Освобождены населенные пункты Орловка и Тоненькое. И взятие этого небольшого села военные эксперты называют важным событием. Оборона врага ломается, а второй линии, на которой можно было бы удержаться, толком нет. В Запорожской области на этой неделе мы зашли в село Мирное.

И сегодня в Донбассе, как и везде по стране, день траура. Жители региона как никто знают, что такое терять родных и близких. И в нынешнем теракте видят ту жестокость, с которой уже 10 лет их обстреливают укронацисты.

В столице ДНР сейчас около 10 часов утра - довольно рано для утра выходного дня. Но государственные флаги на центральных площадях приспущены, а у стелы с надписью «Россия» очень много цветов, горят лампады. Жители Донецка, которые на протяжении 10 лет подвергались страшным обстрелам, сейчас как никто сопереживают чужому горю.

Многие узнали о трагедии в Подмосковье только утром. Всю ночь в Донецке не было электричества: из-за очередного обстрела была повреждена подстанция. Но сейчас люди приносят все новые букеты красных гвоздик. Вместе со всей страной они скорбят о погибших в подмосковном «Крокус Сити холле». На флагах возле детской библиотеки, возле театров и правительственных зданий - черные траурные ленты.

«Я сама мама, и это горе, когда гибнут, когда дети гибнут вокруг. Мы соболезнуем, пытаемся разделить эту утрату. Москва, мы с вами и душой, и сердцем. Мы это видим вокруг и в Донецке, и везде на Донбассе не один год. Мы это видим, мы знаем. И это очень больно», - говорит жительница Донецка Ирина Клатченко.

Дончане искренне скорбят вместе с москвичами, говорит другая жительница города, Елена Кононенко.

«К войне привыкнуть невозможно. То есть мы не просто тут привыкшие, мы все ходим тут с молитвой», - говорит она.

У этого стихийного мемориала встречаем совершенно разных людей. Вот парень на инвалидной коляске. Вот мужчина в форме: сначала раздает цветы, чтобы каждый мог положить их среди других букетов, потом стоит перед стелой и молча крестится. И таких небольших зарисовок за один только час на центральной площади столицы ДНР мы видим много. За время, пока Донбасс сопротивлялся агрессии со стороны Украины, многие из местных жителей потеряли родных и близких. И теперь в хладнокровном расстреле мирных людей в концертном зале они видят ту же жестокость, с которой их пытались уничтожать украинские каратели.

Всего в нескольких десятках километрах от Донецка продолжается спецоперация. За окном нашего уазика-буханки пригороды Авдеевки. Уже здесь становится понятно, насколько упорными были бои за этот населенный пункт. А по этим знаменам разных подразделений на въезде видно, насколько это была сложная, многосоставная наступательная операция. Ее блестяще провела группировка «Отважные» - под этим тактическим знаком действуют военнослужащие Центрального военного округа.

Из Авдеевки, Донецка, с позиций наших войск в зоне спецоперации сюжет Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».